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Лукашенко предрек присоединение бывших республик СССР к Союзному государству

Лукашенко заявил, что бывшие советские республики присоединятся к Союзному государству

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек присоединение бывших республик СССР к Союзному государству, передает БЕЛТА.

На встрече с губернатором Воронежской области Лукашенко заявил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность в развитии сотрудничества.

«Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства — Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», — добавил он.

В начале 2022 года Лукашенко заявил, что в течение 15 лет к Союзному государству присоединятся Украина и Казахстан. «Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся», — продолжил он и добавил, что и Армении «деваться некуда».

МИД Армении назвал это заявление самобытным геополитическим анализом и вызвал белорусского посла. В Узбекистане посоветовали Лукашенко заняться «своими непростыми внутренними и внешними проблемами».

24 февраля президент России Владимир Путин начала специальную военную операцию на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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