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Бывший игрок «Барселоны» и «Анжи» Это'О получил условный срок

Бывший игрок «Барселоны» и «Анжи» Это’О получил 22 месяца тюремного заключения условно
Самюэль Это’О

Самюэль Это’О. Фото: Marco Canoniero / Getty Images

Бывший игрок «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это’О получил 22 месяца тюремного заключения условно. Об этом сообщает Diario Sport.

Экс-нападающий признал уклонение от уплаты налогов, однако возложил ответственность за преступление на своего бывшего представителя Хосе Марию Месальеса, который получил по этому делу один год тюрьмы условно. Также футболист и его представитель обязаны выплатить по четыре штрафа на общую сумму более двух миллионов евро.

Это’О обвинялся в сокрытии 3,8 миллиона евро в период с 2006-го по 2009-й. Игрок получил значительный доход от передачи своих имиджевых прав «Барселоне» и компании Puma, о чем не сообщил в налоговой декларации.

Помимо «Барселоны» и «Анжи», Это’О выступал за «Реал Мадрид», «Интернационале», «Челси», «Эвертон» и другие клубы. Футболист объявил о завершении карьеры в сентябре 2019 года.

15 июня появились подробности судебного процесса над бывшим президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером и экс-главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелем Платини. Швейцарская прокуратура запросила для функционеров один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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