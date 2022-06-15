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Спорт

Появились подробности судебного процесса над бывшими главами ФИФА и УЕФА

Прокуратура Швейцарии запросила условный срок для Йозефа Блаттера и Мишеля Платини
Йозеф Блаттер

Йозеф Блаттер. Фото: Dmitry Serebryakov / AP

Появились подробности судебного процесса над бывшим президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером и экс-главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелем Платини. Об этом сообщает France24.

Швейцарская прокуратура запросила для функционеров один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Отмечается, что приговор будет объявлен 8 июля.

Блаттеру и Платини предъявили обвинения в мошенничестве в ноябре 2021 года. Прокуратура Швейцарии расследовала деятельность Блаттера на посту главы ФИФА на протяжении шести лет.

Коррупционный скандал в ФИФА произошел в 2015 году. Тогда по подозрению в совершении преступлений были задержаны девять спортивных чиновников. Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности Арбитражной палатой комитета по этике ФИФА. Французу позже удалось сократить срок дисквалификации с восьми до шести лет.

Блаттер — восьмой президент в истории ФИФА. Он впервые занял пост в 1998 году, а затем неоднократно переизбирался: в 2002, 2007, 2011 и 2015 годах.

Дарья Коршунова
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