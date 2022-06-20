На Украине запретили партию «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Минюст Украины сообщил о запрете партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

На Украине суд запретил партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом решении сообщило министерство юстиции республики, передает РИА Новости.

Иск Минюста о запрете политсилы удовлетворил восьмой апелляционный административный суд Львова. Все имущество партии, средства и другие активы будут переданы в собственность государства.

8 июня суд принял решение о запрете деятельность партии «Оппозиционный блок» в соответствии с законом о ликвидации всех «пророссийских партий». Она стала первой после 24 февраля официально запрещенной политсилой в республике.

Позже в стране под запрет попали партия «Держава», «Блок Владимира Сальдо», Социалистическая партия Украины (СПУ). Аналогичное решение суд вынес и в отношении «Партии Шария», лидером которой является оппозиционный блогер Анатолий Шарий.