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На Украине запретили партию «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Минюст Украины сообщил о запрете партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

На Украине суд запретил партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом решении сообщило министерство юстиции республики, передает РИА Новости.

Иск Минюста о запрете политсилы удовлетворил восьмой апелляционный административный суд Львова. Все имущество партии, средства и другие активы будут переданы в собственность государства.

8 июня суд принял решение о запрете деятельность партии «Оппозиционный блок» в соответствии с законом о ликвидации всех «пророссийских партий». Она стала первой после 24 февраля официально запрещенной политсилой в республике.

Позже в стране под запрет попали партия «Держава», «Блок Владимира Сальдо», Социалистическая партия Украины (СПУ). Аналогичное решение суд вынес и в отношении «Партии Шария», лидером которой является оппозиционный блогер Анатолий Шарий.

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Алевтина Запольская
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