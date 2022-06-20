В Кремле высказались об аресте американской баскетболистки в России

Дмитрий Песков заявил, что американская баскетболистка Грайнер не является заложником

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Песков заявил, что спортсменка не является заложником. Он подчеркнул, что американка нарушила закон. «Теперь ее преследуют уголовно. Это не о попадании в заложники», — добавил пресс-секретарь.

3 мая Госдеп США счел арест баскетболистки неправомерным. Для обеспечения ее освобождения была создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Она была обвинена в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.