Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Анастасия Потапова
1:2
Завершен
Татьяна Мария
Бад-Хомбург
Анастасия Гасанова
Сегодня
21:40 (Мск)
Анжелика Кербер
Бад-Хомбург
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Зенит
Завтра
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Кубок Матч Премьер
Спорт

В Кремле высказались об аресте американской баскетболистки в России

Дмитрий Песков заявил, что американская баскетболистка Грайнер не является заложником
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Песков заявил, что спортсменка не является заложником. Он подчеркнул, что американка нарушила закон. «Теперь ее преследуют уголовно. Это не о попадании в заложники», — добавил пресс-секретарь.

3 мая Госдеп США счел арест баскетболистки неправомерным. Для обеспечения ее освобождения была создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Она была обвинена в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.

Мировая история санкций
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал о страхе Путина перед «искрой демократии» в России
Минтранс и Минобороны задумались о снятии ограничений полетов в Крым
В Кремле высказались об аресте американской баскетболистки в России
Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев
Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации
Мэрия напомнила о появлении первого слона в Московском зоопарке
Бельгийские протестующие потребовали повышения зарплат
Определены районы Москвы с самым подорожавшим жильем
Консультант по сну назвала действенные способы справиться с плачем младенца
Бабушка попыталась спасти тонущую внучку и погибла вместе с ней
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.