Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

На Украине начали использовать самодельные РСЗО

На Украине начали использовать самодельные РСЗО с авиационными ракетами

Кадр: Telegram-канал «Лик Войны»

На Украине показали самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО). Telegram-канал «Товарищ Огилви» опубликовал видео, на котором демонстрируется применение РСЗО с авиационными ракетами. На запись обратила внимание «Российская газета».

В основе самодельной системы лежит пусковой блок Б-8, предназначенный для запуска неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 калибра 80 миллиметров. Блок установили на автомобильный прицеп.

Материалы по теме:
«Огнеметчики помогали продвигаться вперед» Как Красная армия разбила укрепление нацистской Германии и взяла Кенигсберг
«Огнеметчики помогали продвигаться вперед»Как Красная армия разбила укрепление нацистской Германии и взяла Кенигсберг
6 апреля 2022
«Наступление развивалось недопустимо медленно» Как Красная армия одержала победу в битве за Берлин
«Наступление развивалось недопустимо медленно»Как Красная армия одержала победу в битве за Берлин
25 апреля 2022

В алюминиевом корпусе Б-8 находится 20 сквозных труб-направляющих. Пусковой блок массой 160 килограммов предназначен для ударных самолетов. Базовая версия ракеты С-8 несет кумулятивно-осколочную боевую часть.

Ранее российский военный эксперт Дмитрий Литовкин сообщил, что поставки РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), которые включили в пакет военной помощи Украине, выглядят как повышение ставок.

В апреле 2021 года исполнительный директор Научно-производственного концерна «Техмаш» Александр Кочкин сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получат НАР С-8ОФП «Бронебойщик» не ранее 2023 года.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о «тайных переговорах» России и ФРГ из-за Украины
Российский журналист назвал иллюзией международную поддержку Украины
Россиянам напомнили способ получить налоговый вычет при продаже квартиры
На Украине начали использовать самодельные РСЗО
Губы блогерши увеличились в четыре раза после посещения косметолога
Иностранные наемники на «Азоте» заблокировали переговоры по сдаче в плен
Военный аналитик допустил применение Россией ядерного оружия при провокации НАТО
Ценам на газ предсказали новые рекорды
Москвичи вспомнили атмосферу снесенного кинотеатра «Зарядье»
У детей не обнаружили значимых побочных эффектов после вакцинации «Спутником V»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.