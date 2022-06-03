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В России оценили «повышающее ставки» оружие для Украины

Военный эксперт Литовкин: поставка РСЗО M142 на Украину выглядит как повышение ставок

Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил, что поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), включенных США в пакет военной помощи Украине, выглядят как повышение ставок. Возможности американского оружия он оценил в материале для ТАСС.

Модульные РСЗО HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, а перспективная ракета PrSM увеличит дальность до 500. По словам Литовкина, это теоретически позволило бы украинским военным достать до городов Брянской, Белгородской и Курской областей из Харьковской области, но США поставит РСЗО с ракетами GMLRS с дальностью, ограниченной до 60 километров.

«Поставка M142 выглядит как некое повышение ставки. Система очень похожа на советские РСЗО "Смерч" или "Ураган". Размещается на колесном шасси. Можно поставить "пакет" с шестью реактивными снарядами различных типов либо с оперативно-тактической машиной MGM-140 ATACMS», — отметил Литовкин.

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По его словам, MGM-140 является аналогом ракетных комплексов «Точка» и «Искандер», но MGM-140 отличается меньшей дальностью и мощностью боеголовки.

Для РСЗО HIMARS разработали 26 типов боеприпасов. Система может использовать несколько типов ракет M26 с кассетной головной частью и тактические ракеты серии AFOM с дальностью полета до 270 километров.

Ранее в публикации 19FortyFive отметили, что дальность американских РСЗО выше, чем у систем, которые использует Украина.

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Даниил Иринин
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