В России оценили «повышающее ставки» оружие для Украины
Российский военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил, что поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), включенных США в пакет военной помощи Украине, выглядят как повышение ставок. Возможности американского оружия он оценил в материале для ТАСС.
Модульные РСЗО HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, а перспективная ракета PrSM увеличит дальность до 500. По словам Литовкина, это теоретически позволило бы украинским военным достать до городов Брянской, Белгородской и Курской областей из Харьковской области, но США поставит РСЗО с ракетами GMLRS с дальностью, ограниченной до 60 километров.
«Поставка M142 выглядит как некое повышение ставки. Система очень похожа на советские РСЗО "Смерч" или "Ураган". Размещается на колесном шасси. Можно поставить "пакет" с шестью реактивными снарядами различных типов либо с оперативно-тактической машиной MGM-140 ATACMS», — отметил Литовкин.
По его словам, MGM-140 является аналогом ракетных комплексов «Точка» и «Искандер», но MGM-140 отличается меньшей дальностью и мощностью боеголовки.
Для РСЗО HIMARS разработали 26 типов боеприпасов. Система может использовать несколько типов ракет M26 с кассетной головной частью и тактические ракеты серии AFOM с дальностью полета до 270 километров.
Ранее в публикации 19FortyFive отметили, что дальность американских РСЗО выше, чем у систем, которые использует Украина.