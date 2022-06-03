В России оценили «повышающее ставки» оружие для Украины

Военный эксперт Литовкин: поставка РСЗО M142 на Украину выглядит как повышение ставок

Российский военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил, что поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), включенных США в пакет военной помощи Украине, выглядят как повышение ставок. Возможности американского оружия он оценил в материале для ТАСС.

Модульные РСЗО HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, а перспективная ракета PrSM увеличит дальность до 500. По словам Литовкина, это теоретически позволило бы украинским военным достать до городов Брянской, Белгородской и Курской областей из Харьковской области, но США поставит РСЗО с ракетами GMLRS с дальностью, ограниченной до 60 километров.

«Поставка M142 выглядит как некое повышение ставки. Система очень похожа на советские РСЗО "Смерч" или "Ураган". Размещается на колесном шасси. Можно поставить "пакет" с шестью реактивными снарядами различных типов либо с оперативно-тактической машиной MGM-140 ATACMS», — отметил Литовкин.

По его словам, MGM-140 является аналогом ракетных комплексов «Точка» и «Искандер», но MGM-140 отличается меньшей дальностью и мощностью боеголовки.

Для РСЗО HIMARS разработали 26 типов боеприпасов. Система может использовать несколько типов ракет M26 с кассетной головной частью и тактические ракеты серии AFOM с дальностью полета до 270 километров.

Ранее в публикации 19FortyFive отметили, что дальность американских РСЗО выше, чем у систем, которые использует Украина.