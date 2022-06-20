Оценена вероятность снижения курса рубля

Экономист Кульбака счел, что ограничения на валютном рынке ослабят курс рубля

Оптимального курса рубля, который был бы выгоден для всех, не существует. В нынешней экономической ситуации российским властям выгодно снижение стоимости национальной валюты для наполнения бюджета. Вероятность падения курса рубля в разговоре с «Лентой.ру» оценил кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Для потребителей лучше, чтобы курс рубля был высокий. Тогда импортные товары для нас будут дешевыми. Для экспортеров российских товаров лучше, чтобы рубль был дешевый, тогда они смогут больше выручить за свои товары. Поэтому здесь вопрос, что такое оптимальный курс, очень сложный. Поскольку Россия очень сильно зависит от продажи на экспорт нефти и газа, то правительство считает, что курс должен быть ниже. Они пытаются его изо всех сил опустить, но пока у них это, судя по всему, плохо получается», — объяснил он.

Вопрос, получится ли правительству поднять курс рубля, сложный, поскольку они уже на протяжении нескольких недель безуспешно пытаются это делать, отметил экономист.

Хороших решений здесь сейчас нет Николай Кульбака кандидат экономических наук

«Основная проблема, почему курс такой высокий, — это следствие чудовищного падения импорта в России. Поскольку импорта в России нет, никто не покупает импортные товары, спрос на доллары для совершения таких сделок падает. Пока импорт не наладится, единственный вариант — это ограничивать экспорт. Но ограничивать экспорт означает, что меньше удается выручить денег за границей, что тоже плохо. Единственный вариант, который может быть, — это введение дополнительных ограничений на валютный рынок, но это тоже не очень хорошо», — объяснил он.

О необходимости как можно скорее вернуться к курсу 70–80 рублей за доллар заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Он назвал такую стоимость российской валюты оптимальной для российской экономики. По его словам, властями также рассматривается таргетирование рубля.

Против последней идеи выступили в Центробанке. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин счел, что это может навлечь ряд негативных последствий.

«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно в случае их реализации приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики. Что происходит, когда мы таргетируем обменный курс? Мы фиксируем данный курс или курс, который определяется заранее заданным диапазоном, и это означает, что мы, по сути дела, отказываемся от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу страны, к валюте которой мы наш курс привязываем»‎, — сказал он.

20 июня курс доллара снова снизился и впервые с 2015 года достиг отметки 55,5 рубля, следует из данных Мосбиржи.

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