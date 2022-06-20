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Спорт

Польского футболиста «Спартака» лишили места в сборной на ЧМ-2022

Польский защитник Рыбус лишился места в сборной на ЧМ-2022 из-за перехода в «Спартак»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Польский защитник «Спартака» Мацей Рыбус лишился места в национальной сборной. Об этом сообщается на сайте Польского футбольного союза.

Отмечается, что к такому решению в Польше пришли из-за перехода игрока в московский клуб. Футболист не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды, а также пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.

О переходе 32-летнего Рыбуса из «Локомотива» в «Спартак» стало известно 11 июня. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили посчитал трансфер поляка, который становился чемпионом России и обладателем Кубка России в составе железнодорожников, ошибкой красно-белых.

Мацей Рыбус провел за сборную Польши 66 матчей. На счету защитника два гола и 14 результативных передач.

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