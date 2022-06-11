Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 3-й тур
Уэльс
Сегодня
21:45 (Мск)
Бельгия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 3-й тур
Венгрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 3-й тур
Англия
Сегодня
21:45 (Мск)
Италия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 3-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 6-й матч
Спорт

Переход чемпиона России назвали ошибкой «Спартака»

Анзор Кавазашвили назвал трансфер Мацея Рыбуса очередной ошибкой «Спартака»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил трансфер польского защитника Мацея Рыбуса в московский клуб. Об этом сообщает Metaratings.

81-летний эксперт обратил внимание на возраст Рыбуса, выигрывавшего чемпионат России в составе «Локомотива». «Он что, туда начальником или генеральным директором пришел?» — прокомментировал он переход 32-летнего поляка в «Спартак».

Кавазашвили назвал трансфер очередной ошибкой «Спартака». Эксперт подчеркнул, что сделка была осуществлена до того, как в Москву прибыл новый главный тренер красно-белых Гилье Абаскаль.

Рыбус известен по выступлениям за польскую «Легию», грозненский «Терек», «Лион» и «Локомотив». На счету защитника два гола в 66 матчах за сборную Польши.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Зеленский разрешил отправлять бойцов теробороны в зону боевых действий
Москвичам раскрыли размер штрафа за купание в неположенных местах
Кадыров поддержал смертный приговор суда ДНР иностранным наемникам
Бывший чемпион UFC оценил свои шансы в бою с Чимаевым
Новый владелец раскрыл подробности перезапуска «Макдоналдса» в России
Адвокат Виктора Бута назвал «самый честный» вариант его обмена
Москвичи раскрыли судьбу медведя с закрытия Олимпиады-80
Британские таксисты начали массово увольняться из-за роста цен на бензин
Чемпион мира по танковому биатлону погиб в боях на Украине
Медведев вышел в финал турнира в Хертогенбосе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.