Переход чемпиона России назвали ошибкой «Спартака»

Анзор Кавазашвили назвал трансфер Мацея Рыбуса очередной ошибкой «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил трансфер польского защитника Мацея Рыбуса в московский клуб. Об этом сообщает Metaratings.

81-летний эксперт обратил внимание на возраст Рыбуса, выигрывавшего чемпионат России в составе «Локомотива». «Он что, туда начальником или генеральным директором пришел?» — прокомментировал он переход 32-летнего поляка в «Спартак».

Кавазашвили назвал трансфер очередной ошибкой «Спартака». Эксперт подчеркнул, что сделка была осуществлена до того, как в Москву прибыл новый главный тренер красно-белых Гилье Абаскаль.

Рыбус известен по выступлениям за польскую «Легию», грозненский «Терек», «Лион» и «Локомотив». На счету защитника два гола в 66 матчах за сборную Польши.