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«Слишком толстая» девушка бросила работу официантки и стала моделью у Кардашьян

Американка Шэрон Клоусон стала моделью компании Хлои Кардашьян, несмотря на лишний вес

Фото: @sharontheclaw

Американка Шэрон Клоусон стала моделью, несмотря на лишний вес, и начала сотрудничать с компанией Хлои Кардашьян. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Девушка рассказала, что с детства мечтала о данной профессии, однако окружающие считали ее слишком толстой, чтобы рекламировать наряды. «Я постепенно начала им верить, поскольку в то время, когда я росла, в медиапространстве не было манекенщиц с такими же параметрами фигуры и цветом кожи, как у меня», — призналась героиня материала.

По словам жительницы Калифорнии, из-за длительного давления хейтеров она на время отказалась от мыслей о модельном бизнесе. Так, после школы Клоусон поступила в колледж, где осваивала профессию медсестры, параллельно работая в ресторане. Однако в 2019 году она решила бросить оба занятия и посвятить себя желаемой специальности. Спустя год девушке удалось заключить контракт с нью-йоркским агентством BTWN.

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Отмечается, что на данный момент 25-летняя американка с 48 размером одежды сотрудничает со многими брендами, включая марку джинсовых изделий Хлои Кардашьян Good American, а также популяризирует идеи бодипозитива. «Мы не должны отказываться от мечты из-за внешности. Репрезентация девушек плюс-сайз очень важна, и я на собственном примере показываю, что они могут делать все, что захотят», — заключила она.

Ранее британская блогерша Оливия Николь Даффин, которую обзывали китом в сети, показала на видео фигуру в купальнике назло хейтерам. В первой части ролика девушка позировала в запахнутом халате с поясом. При этом на экране отображались надписи «Ты слишком толстая», «Это тело не для бикини», «Она похожа на кита». По словам инфлюэнсерши, так считают многие пользователи соцсети, которые оставляют оскорбительные комментарии в ее адрес.

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Алина Гостева
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«Слишком толстая» девушка бросила работу официантки и стала моделью у Кардашьян
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