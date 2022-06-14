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Блогерша показала фигуру в бикини назло обозвавшим ее китом хейтерам

The Sun: блогерша Даффин показала фигуру в бикини, для которого ее считали слишком толстой

Кадр: olivianduffin / TikToK

Британская блогерша Оливия Николь Даффин, которую обзывали китом в сети, показала фигуру в купальнике назло хейтерам. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

В первой части видео девушка позировала в запахнутом халате с поясом. При этом на экране отображались надписи «Ты слишком толстая», «Это тело не для бикини», «Она похожа на кита». По словам инфлюэнсерши, так считают многие пользователи соцсети, которые оставляют оскорбительные комментарии в ее адрес.

Во второй части ролика блогерша с улыбкой сняла с себя одежду, продемонстрировав фигуру в синем бикини, обнажавшем бедра.

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Ролик тиктокерши набрал почти 200 тысяч просмотров. В свою очередь другие юзеры поддержали девушку, похвалив за то, что она не перестала себя любить. «Давай, покажи этим хейтерам! Пусть видят, что ты икона!», «Не обращай внимания на недоброжелателей», «Не слушай никого, ты великолепна», — подбодрили британку зрители.

В мае блогерша Бруклин Аллен из штата Айова разместила видео, на котором показала, как ее высмеяли на пляже за лишний вес. Так, девушка позировала в бикини и джинсовых шортах, распыляя на кожу крем от загара. При этом за кадром был слышен смех, который Аллен приняла на свой счет. «Ты не милая!» — кричали отдыхающие.

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Алина Гостева
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