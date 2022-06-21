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Посол ЕС в России заявил о нежелании Европы блокировать Калининградскую область

Посол ЕС Эдерер заявил замглавы МИД России, что речи о блокаде Калининградской области нет

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер во время встречи с замглавы МИД России Грушко заявил, что у западных стран нет желания устраивать блокаду Калининградской области. Его слова приводит РИА Новости.

При этом 17 июня литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Они объяснили, что причиной такого решения стали санкции Евросоюза. Тем не менее, российская сторона эти меры сочла незаконными.

Ограничения действуют с 18 июня.

Сам губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что товары, которые попали под ограничения, будут доставляться водным транспортом.

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Виктория Кондратьева
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