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Российский хоккеист попал в реанимацию из-за передозировки наркотиками

Российский хоккеист Александр Чирва попал в реанимацию из-за передозировки наркотиками
Александр Чирва

Александр Чирва. Фото: Комсомольская правда

Российский хоккеист Александр Чирва попал в реанимацию из-за передозировки наркотиками. Об этом сообщает KP.RU.

По информации источника, врачи скорой помощи, приехавшие на срочный вызов, обнаружили 26-летнего спортсмена в бессознательном состоянии в квартире в Одинцово. Чирва был экстренно доставлен в реанимацию. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Чирва является воспитанником московского «Спартака». Он провел 60 матчей в канадской Западной лиге, после чего вернулся в Россию и стал выступать за молодежную команду красно-белых. Также хоккеист известен по выступлениям за казанский «Барс» и белорусский «Металлург».

10 марта нападающего «Спартака» Квинси Промеса заподозрили в торговле наркотиками и участии в преступной организации в Нидерландах. Футболиста обвинили в том, что он вложил деньги в партию кокаина весом четыре тысячи килограммов, изъятую голландской полицией в апреле 2020 года.

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