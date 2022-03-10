Футболиста «Спартака» заподозрили в торговле наркотиками

De Telegraaf: футболист «Спартака» Квинси Промес подозревается в торговле наркотиками

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса заподозрили в торговле наркотиками и участии в преступной организации. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на источники, близкие к ходу расследования.

По информации источника, Промес и его родственники вложили деньги в партию кокаина весом четыре тысячи килограммов, однако наркотики были изъяты голландской полицией в апреле 2020 года. Стоимость партии оценивается в 120 миллионов евро. При этом отмечается, что кокаин мог быть продан дороже на черном рынке.

В ноябре прошлого года Промеса обвинили в покушении на убийство. Сообщалось, что спортсмена подозревают в нанесении ножевого ранения родственнику на вечеринке в июле 2020 года.

Голландец вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий забил пять мячей в 15 матчах во всех турнирах.

