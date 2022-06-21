Главу турфирмы в России приговорили к лишению свободы из-за гибели туриста

На Камчатке организатора тура к замерзшему водопаду приговорили к 3,5 года лишения свободы

В России организатора тура к замерзшему водопаду Вилючинский на Камчатке, лед с которого упал на туристов, приговорили к 3,5 года тюремного заключения. Об этом сообщается на сайте Камчатской краевой прокуратуры.

Елизовский районный суд Камчатского края вынес приговор по уголовному делу в отношении главы одной из региональных турфирм. Ведомство постановило, что при организации экскурсии к водопаду, который находился в горной и лавиноопасной местности, подсудимая не предоставила клиентам полную информацию о том, куда планируется поездка, и не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником.

«В результате экскурсанты подошли к водопаду, где на них с его верхней части обрушилась ледяная масса. Житель города Хабаровска, прибывший на Камчатку с туристической целью, погиб, его супруге причинен легкий вред здоровью», — говорится о несчастном случае в сообщении прокуратуры.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отсрочкой его отбывания до достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, с женщины взыскали 2,3 миллиона рублей морального и материального ущерба.

7 января 2021 года на Вилючинском водопаде в Камчатском крае обрушился лед, под завалы которого попала туристическая группа. По словам очевидцев, от обрушения глыбы пострадали шесть человек, один человек погиб на месте. Путешественников с тяжелыми травмами эвакуировали вертолетом.