ФИФА продлила решение о приостановке контрактов легионеров с российскими клубами

ФИФА продлила решение о приостановке контрактов легионеров с клубами РПЛ до июня 2023 года

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила решение о приостановке контрактов легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

В ФИФА заявили, что разрешение было продлено с целью помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавшим от ситуации на Украине. Право приостановки контрактов будет действовать до 30 июня 2023 года. Футболисты и тренеры смогут воспользоваться опцией, если не достигнут взаимного соглашения с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 июня 2022 года.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке 7 марта. Тогда опция действовала до 30 июня 2022-го.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Таким образом, сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.