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Российские футбольные клубы призвали отказаться от иностранцев

Спортивный юрист Михаил Прокопец призвал российские клубы отказаться от иностранцев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спортивный юрист Михаил Прокопец отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранцам приостановить контракты с российскими клубами до июня 2023 года. Об этом сообщает Sport24.

Прокопец назвал решение неверным, политическим и направленным против футбола в России. «Вы купили футболиста за миллион долларов. Он должен играть три года, а он берет и уходит. Вам эти деньги никто не компенсирует, контракт с футболистом не продлевается, вы теряете ваш актив», — рассказал он.

Юрист также призвал российские клубы отказаться от покупки иностранцев. «Если российские клубы не самоубийцы, то они должны сфокусироваться на российских игроках. Смысла инвестировать в иностранных футболистов сейчас нет», — добавил Прокопец.

ФИФА вынесла решение ранее во вторник, 21 июня. Там заявили, что разрешение было продлено с целью помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавшим от ситуации на Украине.

Алексей Гусев
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