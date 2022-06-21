Российские футбольные клубы призвали отказаться от иностранцев

Спортивный юрист Михаил Прокопец призвал российские клубы отказаться от иностранцев

Спортивный юрист Михаил Прокопец отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранцам приостановить контракты с российскими клубами до июня 2023 года. Об этом сообщает Sport24.

Прокопец назвал решение неверным, политическим и направленным против футбола в России. «Вы купили футболиста за миллион долларов. Он должен играть три года, а он берет и уходит. Вам эти деньги никто не компенсирует, контракт с футболистом не продлевается, вы теряете ваш актив», — рассказал он.

Юрист также призвал российские клубы отказаться от покупки иностранцев. «Если российские клубы не самоубийцы, то они должны сфокусироваться на российских игроках. Смысла инвестировать в иностранных футболистов сейчас нет», — добавил Прокопец.

ФИФА вынесла решение ранее во вторник, 21 июня. Там заявили, что разрешение было продлено с целью помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавшим от ситуации на Украине.