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Лебедев высказался о травле украинского боксера из-за фото с россиянином Биволом

Боксер Лебедев заявил, что украинец Иван Редкач имел право на фото с россиянином Биволом

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский боксер Денис Лебедев высказался о травле украинца Ивана Редкача из-за совместной фотографии с россиянином Дмитрием Биволом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Знаком с Редкачем, он приличный семьянин, любит своего сына, свою страну. Но есть вещи объективные, от которых никуда не уйти», — заявил спортсмен. Он посчитал, что украинец имел право на подобное высказывание, и выразил ему поддержку.

19 июня Редкач показал фотографию с Биволом в соцсетях и заявил о необходимости разделять спорт и политику. Он подчеркнул, что этот принцип уходит в историю. После этого в комментариях на него обрушилась критика, многие пользователи обвинили его в предательстве родины.

7 мая Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе. Для россиянина победа стала 20-й в карьере.

На счету Редкача 30 поединков, в которых он одержал 23 победы и потерпел шесть поражений. Один бой с участием украинца завершился вничью и еще один был признан несостоявшимся.

Анастасия Борисова
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