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Украинский боксер показал фото с россиянином Биволом и сделал заявление

Украинский боксер Редкач показал фото с Биволом и заявил, что разделяет спорт и политику

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Украинский боксер Иван Редкач в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) показал фотографию с российским чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) Дмитрием Биволом.

Спортсмен сделал заявление о том, что нужно разделять спорт и политику. Он подчеркнул, что этот принцип уходит в историю, отметив, что для него спорт остается вне политики. «Так усердно, как трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, ни один политик не трудится… Только если потеет при счете госбюджета в своих карманах», — добавил Редкач.

7 мая Бивол оказался сильнее мексиканца Сауля Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Для россиянина победа стала 20-й в карьере.

На счету Редкача 30 поединков. Он одержал 23 победы, потерпел шесть поражений. Один бой с участием украинца завершился вничью и еще один был признан несостоявшимся.

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