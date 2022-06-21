Российская теннисистка объяснила решение выступать под грузинским флагом
Российская теннисистка Натела Дзаламидзе объяснила решение заявиться на Уимблдон под флагом Грузии. Ее слова приводит The Times.
Спортсменка заявила, что решила сменить гражданство из-за возможности участвовать в Олимпийских играх. Она подчеркнула, что шаг был сложным для нее, так как сейчас непростое время. «Мне очень обидно за всех остальных российских спортсменов, которые не участвуют в соревнованиях. Мы не можем повлиять на эту ситуацию», — добавила Дзаламидзе.
20 июня стало известно, что Дзаламидзе заявилась на Уимблдон под флагом Грузии. 29-летняя спортсменка сыграет в парном турнире с сербкой Александрой Крунич.
Дзаламидзе родилась в Москве и всю карьеру представляла Россию. На «Ролан Гаррос» она выступала под нейтральным флагом из-за отстранения отечественных теннисистов, где проиграла в 1/32 финала парного разряда вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой.
Российских и белорусских теннисистов отстранили от Уимблдона 20 апреля. На других турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна.