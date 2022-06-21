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Российская теннисистка объяснила решение выступать под грузинским флагом

Теннисистка Дзаламидзе заявила, что сменила гражданство на грузинское из-за участия в ОИ
Натела Дзаламидзе

Натела Дзаламидзе. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе объяснила решение заявиться на Уимблдон под флагом Грузии. Ее слова приводит The Times.

Спортсменка заявила, что решила сменить гражданство из-за возможности участвовать в Олимпийских играх. Она подчеркнула, что шаг был сложным для нее, так как сейчас непростое время. «Мне очень обидно за всех остальных российских спортсменов, которые не участвуют в соревнованиях. Мы не можем повлиять на эту ситуацию», — добавила Дзаламидзе.

20 июня стало известно, что Дзаламидзе заявилась на Уимблдон под флагом Грузии. 29-летняя спортсменка сыграет в парном турнире с сербкой Александрой Крунич.

Дзаламидзе родилась в Москве и всю карьеру представляла Россию. На «Ролан Гаррос» она выступала под нейтральным флагом из-за отстранения отечественных теннисистов, где проиграла в 1/32 финала парного разряда вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой.

Российских и белорусских теннисистов отстранили от Уимблдона 20 апреля. На других турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна.

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