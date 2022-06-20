Российская теннисистка заявилась на Уимблдон под грузинским флагом

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе заявилась на Уимблдон под флагом Грузии

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе заявилась на Уимблдон под флагом Грузии. Об этом сообщается на сайте турнира.

29-летняя спортсменка сыграет в парном турнире с сербкой Александрой Крунич. На сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) 44-я ракетка мира в паре теперь также указана как представительница Грузии.

Дзаламидзе родилась в Москве и всю карьеру представляла Россию. На «Ролан Гаррос» она выступала под нейтральным флагом из-за отстранения российских теннисистов, где проиграла в 1/32 финала парного разряда вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой.

Российских и белорусских теннисистов отстранили от Уимблдона 20 апреля. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и WTA приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

На турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).