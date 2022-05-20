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ATP лишит участников Уимблдона рейтинговых очков из-за отстранения россиян

ATP объявила об отказе присуждать рейтинговые очки за участие в Уимблдоне

Фото: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила об окончательном решении относительно вопроса о рейтинговых очках за участие в Уимблдоне. Текст доступен на сайте организации.

В ATP подчеркнули, что организаторы Уимблдона, отстранив российских спортсменов, нарушили спортивные принципы и проявили дискриминацию. Таким образом, в качестве ответной меры ассоциация отказалась присуждать рейтинговые очки теннисистам, которые примут участие в Уимблдоне.

11 мая сообщалось, что в ATP рассматривали вопрос о лишении рейтинговых очков не только Уимблдона, но и других турниров в Великобритании. В ассоциации ранее раскритиковали решение отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях в Лондоне.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Николай Костюков
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