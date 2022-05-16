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Спорт

В ATP приняли решение о рейтинговых очках на турнирах в Великобритании

ATP решила не лишать турниры в Великобритании перед Уимблдоном-2022 рейтинговых очков

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look

В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) приняли решение о рейтинговых очках на турнирах в Великобритании, которые пройдут перед Уимблдоном-2022. Заявление организации опубликовал в Twitter журналист Симон Бриггс.

«После долгих консультаций с Советом игроков и Правлением ATP было решено, что турниры в Лондоне и Истбурне пройдут в обычном режиме», — говорится в заявлении. Отмечается, что будет разыграно привычное количество рейтинговых очков: 500 в Лондоне и 250 в Истбурне. В заявлении также подчеркнуто, что решение в отношении Уимблдона находится на рассмотрении.

11 мая сообщалось, что Совет игроков ATP, в который входят швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль, захотел лишить рейтинговых очков турниры в Великобритании, в том числе Уимблдон. Причиной послужило отстранение российских и белорусских теннисистов.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. Тогда же в ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов.

Дарья Коршунова
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