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Спорт

Испания отказалась от заявки на проведение Олимпиады-2030

НОК Испании отказался от заявки на проведение ОИ-2030 из-за разногласий между регионами

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Национальный олимпийский комитет (НОК) Испании принял решение отказаться от подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года из-за разногласий между правительствами регионов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НОК.

Сообщается, что стороны не смогли достигнуть соглашения о распределении спортивных мероприятий между автономными сообществами Арагон и Каталонией, где должны были проводиться Игры.

При этом НОК заверил Международный олимпийский комитет (МОК), что Испания и далее планирует работать с комиссией по организации Игр с целью провести зимнюю Олимпиаду в будущем.

Место проведения зимней Олимпиады 2030 года будет объявлено на сессии МОК в 2023 году. О желании провести Олимпиаду-2030 ранее также заявляли американский Солт-Лейк-Сити, канадский Ванкувер и японский Саппоро.

В 2026 году зимнюю Олимпиаду примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

16 мая Международный олимпийский комитет на своем сайте объявил о том, что Россия и Белоруссия не были допущены к участию в тендере на приобретение телеправ для показа Олимпиад 2026 и 2028 годов. Тендерные документы принимались до 25 апреля.

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Марина Совина
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