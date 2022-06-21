В России сочли транзитную блокаду Калининграда средневековым методом

Сенатор Цеков предупредил Литву о жестких последствиях при угрозе Калининграду

Решение Литвы ограничить транзит российских грузов в Калининград совершенно неправильное, заявил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он назвал это решение средневековым методом.

Решение, которое направлено на блокаду Калининградской области, это такие средневековые методы Сергей Цеков сенатор Совфеда

На действия Литвы Россия, несмотря на сложность взаимоотношений стран, будет отвечать дипломатическими методами. По словам Цекова, Литве будут указывать на неправильность принятого решения. При этом, отметил сенатор, есть и другие способы влияния на ситуацию.

«У нас есть возможность серьезного экономического воздействия на Литву: фактически мы можем сделать все, чтобы прекратить транзит груза через их территорию, и они понесут очень большие убытки от этого. Хотя это страна небольшая и готова быть на содержании Европы, при этом выполняя роль моськи, которая лает на слона. Понятное дело, что если возникнет какая-то серьезная угроза для жизнедеятельности Калининградской области, то действия могут быть самыми жесткими», — поделился Цеков.

Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Ограничение коснется от 40 до 50 процентов всей номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов и металлов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти действия враждебными и описала отношения между республикой и Россией фразой «сейчас уже не до разговоров». Дипломат добавила, что Вильнюс должен рано и поздно осознать последствия своего решения и отменить его.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов заявил о нарушении Вильнюсом ряда международных соглашений и потребовали от Европейского союза исправить ситуацию с блокадой. В противном случае, подчеркнули сенаторы, у России будут развязаны руки для решения этого вопроса любыми способами.