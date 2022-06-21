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Аксенов рассказал о поисках пропавших после удара ВСУ по буровым установкам

Глава Крыма Аксенов заявил о продолжении поисков 7 человек после удара ВСУ по установкам

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Крыму продолжаются поиски семи человек, которые числятся пропавшими без вести после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым установкам в Черном море. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он выразил надежду, что людей удастся найти живыми. По словам Аксенова, поискам способствуют удачные погодные условия.

Глава Крыма подчеркнул, что родственникам пропавших будут выделены денежные выплаты. «Компенсация в размере 6,5 миллиона рублей будет выплачена семьям пропавших без вести. Пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы №1, будет выплачено по 3 миллиона рублей», — пояснил Аксенов.

Глава республики добавил, что с разрешения Минобороны России в район выйдут рабочие группы, которые займутся восстановлением и ремонтом буровых установок.

Ранее Аксенов рассказал, что при обстреле платформ «Черноморнефтегаза» пострадали три человека.

Удар по буровым платформам в Черном море был нанесен в понедельник, 20 июня. Известно, что во время атаки на вышках находилось 109 человек. После атаки ВСУ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил об ответных ударах.

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Анна Щербакова
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