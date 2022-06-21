Разработан способ лечения рака с помощью света

The Guardian: разработана технология фотоиммунотерапии для лечения рака

Международная команда ученых из Великобритании, Польши и Швеции разработала способ лечения рака с помощью света. Об этом сообщает The Guardian.

Технология фотоиммунотерапии основана на добавлении на опухоль флуоресцентного красителя, который подсвечивает мельчайшие раковые клетки и помогает хирургам более тщательно лечить онкологические заболевания. С помощью подсветки опухолевые клетки начинают светиться в темноте.

В проведенных экспериментах на мышах с глиобластомой эта технология значительно улучшила видимость раковых клеток, а также при облучении инфракрасным светом вызывала противоопухолевый эффект, что может предотвратить появление рака после проведения операции.

В июне 2022 года российские специалисты представили устройство, которое представляет собой гибридный нанофотонный сенсор, способное быстро и продуктивно выявить раковые опухоли, а также оценить эффективность терапии.