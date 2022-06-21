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Названы задачи российского «Безопасного города» на границе с Украиной

Радио Sputnik: система «Безопасный город» закроет небо для беспилотников из Украины

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В задачи российской системы «Безопасный город», которую планируется развернуть в приграничных с Украиной регионах, будет входить мониторинг окружающей среды и видеонаблюдение периметра установленных границ, а также радиационный, химический и бактериологический контроль. Об этом радио Sputnik рассказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

Другой задачей «Безопасного города» специалист назвал контроль за беспилотниками.

«Думаю, что безопаснее на 30-40 процентов точно будет. Это будет достигнуто за счет нескольких моментов. Будет мониторинг окружающей среды и видеонаблюдение периметра установленных границ, а также радиационный, химический и бактериологический контроль. На основе получаемых данных можно будет принимать те или иные решения. Плюс ко всему эта система закроет небо для беспилотников», — сказал руководитель проектов.

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По его словам, программное обеспечение системы производится в России. «Видеонаблюдение и датчики для этой системы тоже делают у нас. Эти технические средства охраны обеспечивают безопасность атомных электростанций и частично участвуют в охране Крымского моста. Да, наши системы не так хорошо рекламируют, как импортные, но наши системы еще ни разу никого не подводили», — резюмировал он.

О том, что МЧС России планирует запросить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета, чтобы развернуть на границе с Украиной систему «Безопасный город», в июне стало известно источникам «Коммерсантъ», близким к проекту.

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Иван Потапов
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