Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Путин назвал сроки поставки первого «Сармата» на боевое дежурство

Президент России Путин заявил, что «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Первый комплекс российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года, такие сроки назвал государства Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — сказал президент в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

5 июня командующий Ракетными войсками стратегического значения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о намерениях повысить долю современного вооружения в войсках до конца года. По его словам, уже в этом году планируется поставить первый полк «Сармат» на боевое дежурство в Ужурском соединении.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сравнил «Сармат» с ее предшественницей «Воеводой». Так, ракета «Сармат» по сравнению с «Воеводой» способна поражать цели на практически неограниченных дальностях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Патрушев анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда
Шойгу от имени армии пообещал сделать все для военной безопасности России
Путин рассказал о «череде испытаний» России
В работе популярных интернет-сервисов произошел глобальный сбой
Путин назвал сроки поставки первого «Сармата» на боевое дежурство
Евросоюз начал искать новую мишень для санкций против России
В ЛНР рассказали о возможном расстреле ВСУ своих же солдат на «Азоте»
Украинские резервисты сдались в плен под Северодонецком
Российские военные начали получать комплексы С-500
Путин оценил действия российских военных на Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.