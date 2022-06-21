Путин назвал сроки поставки первого «Сармата» на боевое дежурство

Президент России Путин заявил, что «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года

Первый комплекс российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года, такие сроки назвал государства Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — сказал президент в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

5 июня командующий Ракетными войсками стратегического значения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о намерениях повысить долю современного вооружения в войсках до конца года. По его словам, уже в этом году планируется поставить первый полк «Сармат» на боевое дежурство в Ужурском соединении.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сравнил «Сармат» с ее предшественницей «Воеводой». Так, ракета «Сармат» по сравнению с «Воеводой» способна поражать цели на практически неограниченных дальностях.