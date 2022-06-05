В РВСН заявили о планах повысить долю современного вооружения

Командующий РВСН Каракаев заявил о планах повысить долю современного вооружения до 86%

Командующий Ракетными войсками стратегического значения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о планах повысить долю современного вооружения в войсках до конца года, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем перевооружение на комплексы "Авангард". "Сармат" — мы подходим к тому, чтобы в этом году уже поставить первый полк на боевое дежурство в Ужурском соединении. Дальше количество их будет только наращиваться. Уровень современной вооруженности сегодня Ракетных войск стратегического значения по итогам прошлого года — 83 процента», — заявил он.

Каракаев пояснил, что к концу 2022 года данный показатель с учетом постановки комплексов на боевое дежурство должен составлять 86 процентов.

Ранее он назвал принципиальные отличия межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» одними из многих отличий от ракеты «Воевода».