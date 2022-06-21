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Призвавший ввести санкции против Путина польский политик ушел в отставку

Глава правящей партии Польши PiS Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость», вице-премьер Ярослав Качиньский ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», — заявил 72-летний политик.

В феврале Качиньский, курирующий вопросы безопасности, призывал ввести санкции против президента России Владимира Путина. Также вице-премьер заявил, что страна готова к размещению на своей территории ядерного оружия США. «Если бы американцы нас попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого», — отметил он и добавил, что такое решение «существенно бы усилило сдерживание Москвы».

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Марина Совина
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