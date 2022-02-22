В Польше призвали ввести санкции против Путина

Под санкции, которые планируется ввести в отношении России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, должен попасть и президент страны Владимир Путин. С таким предложением выступил вице-премьер Польши, курирующий вопросы безопасности, Ярослав Качиньский, передает ТАСС во вторник, 22 февраля.

«По моему убеждению, они должны включать в себя самого Путина», — заявил политик, говоря о потенциальных санкциях по итогам заседания правительства.

Качиньский добавил, что ограничительные меры со стороны западных стран могут также затронуть российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Кроме того, вероятны санкции и в сфере финансов, в том числе отключение России от системы расчетов, считает вице-премьер.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что под санкции Евросоюза могут попасть два банка: «Россия», являющийся опорным банком оборонного комплекса Промсвязьбанк, а также госкорпорация «ВЭБ.РФ». До этого один из дипломатов, знакомых с ходом обсуждения, отмечал, что ЕС не планирует вводить против России санкции с максимальным для нее ущербом.