Европа раскрыла санкции против России

Евросоюз определился с санкциями в отношении России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg, источники которого раскрыли цели Брюсселя.

Ими станут два банка: «Россия», являющийся опорным банком оборонного комплекса Промсвязьбанк, а также госкорпорация «ВЭБ.РФ».

Банк «Россия» с 2014 года находится под санкциями США, введенными после присоединения Крыма к России. Промсвязьбанк, основанный братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, был отправлен на санацию Центробанка в конце 2017 года, после чего стал опорным банком оборонного комплекса и был передан в собственность Росимущества.

«ВЭБ.РФ» имеет статус госкорпорации, а также банка развития и занимается финансированием наиболее значимых проектов, в том числе инфраструктурных. Помимо этого, организация может распоряжаться средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) после преодоления им рубежа в семь процентов от ВВП России, а ее управляющая компания инвестирует накопительную часть пенсий «молчунов», отказавшихся от перевода своих средств в негосударственные пенсионные фонды.

Вечером 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля это решение ратифицировали обе палаты российского парламента, а также главы республик.