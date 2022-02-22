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Европа раскрыла санкции против России

Bloomberg: Европа введет санкции против трех российских банков за признание ДНР и ЛНР

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Евросоюз определился с санкциями в отношении России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg, источники которого раскрыли цели Брюсселя.

Ими станут два банка: «Россия», являющийся опорным банком оборонного комплекса Промсвязьбанк, а также госкорпорация «ВЭБ.РФ».

Банк «Россия» с 2014 года находится под санкциями США, введенными после присоединения Крыма к России. Промсвязьбанк, основанный братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, был отправлен на санацию Центробанка в конце 2017 года, после чего стал опорным банком оборонного комплекса и был передан в собственность Росимущества.

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«ВЭБ.РФ» имеет статус госкорпорации, а также банка развития и занимается финансированием наиболее значимых проектов, в том числе инфраструктурных. Помимо этого, организация может распоряжаться средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) после преодоления им рубежа в семь процентов от ВВП России, а ее управляющая компания инвестирует накопительную часть пенсий «молчунов», отказавшихся от перевода своих средств в негосударственные пенсионные фонды.

Вечером 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля это решение ратифицировали обе палаты российского парламента, а также главы республик.

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Платон Щукин
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