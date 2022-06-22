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Страны Европы собрались предоставить Грузии статус кандидата в ЕС

Лидеры стран ЕС заявят о готовности предоставить статус кандидата Грузии в конце недели

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран Евросоюза собираются заявить о готовности предоставить Грузии статус кандидата на вступление в объединение. Об этом планируют объявить на саммите, который пройдет в конце этой недели 23-24 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

«Что можно ожидать от лидеров [стран ЕС] — что они (сообщат), что готовы предоставить статус [Грузии] кандидата, когда приоритетные задачи будут выполнены», — отметил источник. Он не уточнил, о каких именно приоритетах идет речь.

Возможно, собеседник журналистов имел в виду предоставление соответствующего статуса Украине и Молдавии. Так, ожидается, что ЕС одобрит это решение на том же саммите.

Ряд российских политиков и дипломатов критически отнеслись к подобной инициативе, хотя сам президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Москва «не против» вступления Киева в состав ЕС. Тем не менее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала махинацией вопрос предоставления статуса кандидата на вступление вышеназванным странам.

Виктория Кондратьева
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