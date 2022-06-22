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Стало известно о планах предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС

ЕС одобрит на предстоящем саммите статус кандидатов на вступление в союз Украине и Молдове

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран Евросоюза (ЕС), как ожидается, одобрят на предстоящем саммите 23-24 июня предоставление статуса кандидатов на вступление в союз Украине и Молдавии, сообщил источник в ЕС, пишет РИА Новости.

«Мы ожидаем одобрения предоставления статуса кандидата Украине и Молдавии», — рассказал он журналистам о планах глав государств объединения.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. По словам министра-делегата при МИД Франции по европейским делам Клемана Бона, страны Евросоюза достигли полного консенсуса по вопросу предоставления Украине статуса кандидата.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала махинацией вопрос предоставления статуса кандидата на вступление вышеназванным странам.

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Варвара Кошечкина
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