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Захарова назвала махинацией вопрос о статусе кандидатов в ЕС Украины и Молдавии

Захарова назвала махинацией предоставление статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала махинацией вопрос предоставления статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) Украине и Молдавии. Ее цитирует РИА Новости.

«Есть такое прекрасное слово как махинация. Когда многие решения, которые предпринимаются западным сообществом, — они больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера», — заявила Захарова.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. Окончательное решение примут лидеры Евросоюза 23-24 июня.

Позже министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон сообщил, что страны ЕС достигли полного консенсуса по вопросу предоставления Украине статуса кандидата.

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Алевтина Запольская
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