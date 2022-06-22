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В Тульской области пройдет посвященный творчеству Тургенева фестиваль

В Тульской области пройдет фестиваль «Песни Бежина луга», вдохновленный Тургеневым

Фото: ГУК ТО «Тульское музейное объединение»

В Чернском районе Тульской области в селе Тургенево 25 июня пройдет межрегиональный литературно-песенный фестиваль «Песни Бежина луга». Об этом сообщает издание RuNews24.

Мероприятие соберет поклонников русского писателя Ивана Тургенева. В нем примут участие музыканты, актеры и любители русской литературы.

Специально для фестиваля Тульский театр юного зрителя подготовил премьеру спектакля «Старые портреты» по мотивам рассказа Ивана Тургенева. Она будет представлена зрителям на Бежином лугу в 23:00. В честь завершение фестиваля пройдет салют.

Ранее сообщалось, что в Тульской области в музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» с 8 по 10 июля пройдет театральный фестиваль «Толстой». Концепция мероприятия будет основана на теме детства, так как в 2022 году исполняется 170 лет со дня публикации повести «Детство». Всего в фестивале примут участие около десяти театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и других российских городов.

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Сергей Истомин
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