Озвучена роль гендерных различий в длительном течение COVID-19

Current Medical Research and Opinion: женщины оказались более склонны к затяжному COVID-19

Исследовательская группа из компании Johnson & Johnson озвучила роль гендерных различий в длительном течение COVID-19. Оказалось, что женщины сильнее подвержены сохранению осложнений от коронавирусной инфекций на протяжении более четырех недель. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Current Medical Research and Opinion.

Ученые проанализировали данные примерно 1,3 миллиона пациентов. Результаты показали, что у женщин с продолжительным коронавирусом на 22 процента чаще наблюдались проблемы с ушами, носом и горлом, перепады настроения, повышенная утомляемость, а также неврологические, кожные, желудочно-кишечные заболевания. Однако у мужчин специалисты заметили большую предрасположенность к эндокринным расстройствам (диабет и проблемы с почками).

Ранее сотрудники Королевского колледжа Лондона обнаружили, что штамм омикрон приводит к затяжному COVID-19 с меньшей вероятностью, чем дельта-вариант.