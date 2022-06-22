Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Озвучена роль гендерных различий в длительном течение COVID-19

Current Medical Research and Opinion: женщины оказались более склонны к затяжному COVID-19

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Исследовательская группа из компании Johnson & Johnson озвучила роль гендерных различий в длительном течение COVID-19. Оказалось, что женщины сильнее подвержены сохранению осложнений от коронавирусной инфекций на протяжении более четырех недель. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Current Medical Research and Opinion.

Ученые проанализировали данные примерно 1,3 миллиона пациентов. Результаты показали, что у женщин с продолжительным коронавирусом на 22 процента чаще наблюдались проблемы с ушами, носом и горлом, перепады настроения, повышенная утомляемость, а также неврологические, кожные, желудочно-кишечные заболевания. Однако у мужчин специалисты заметили большую предрасположенность к эндокринным расстройствам (диабет и проблемы с почками).

Материалы по теме:
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота». Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота».Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
11 августа 2021
Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
Мутация неизбежна.Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
24 августа 2021

Ранее сотрудники Королевского колледжа Лондона обнаружили, что штамм омикрон приводит к затяжному COVID-19 с меньшей вероятностью, чем дельта-вариант.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Макрону и Шольцу предрекли потерю лидерства в ЕС из-за позиции по России
Возбуждено дело о реабилитации нацизма из-за комментариев россиянина в интернете
Бывшего сотрудника ФСИН осудят за получение взяток от заключенных
Европу призвали готовиться к полному отключению от российского газа
Землетрясение в Афганистане унесло жизни сотен людей
Стало известно о сложностях при поисках пропавших после атаки ВСУ в Крыму
Профессиональная травница назвала безопасное средство от стресса
Не знавшая о беременности женщина пошла в туалет и внезапно родила ребенка
Блогер показал быстрый способ починить кроссовки с помощью ножа
В России снова продлили ограничения на полеты в южные регионы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.