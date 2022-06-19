Омикрон снизил риск затяжного COVID-19

Lancet: при омикрон-варианте коронавируса риск затяжного COVID-19 ниже, чем при дельте

Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что штамм омикрон вызовет затяжной COVID-19 с меньшей вероятностью, чем дельта-вариант. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet.

Специалисты проанализировали 56 003 случая заболевания среди взрослых в Великобритании, у которых был положительный результат тестов на коронавирус в период с 20 декабря 2021 года по 9 марта 2022 года, когда омикрон являлся доминирующим штаммом. Исследователи сравнили эти случаи с 41 361 случаем коронавирусной инфекции в период с 1 июня по 27 ноября 2021 года, когда доминировал дельта-вариант.

У 4,4 процента случаев заражение омикроном привело к длительному COVID-19, по сравнению с 10,8 процента случаев заражения дельта-штаммом. Однако абсолютное число людей, перенесших длительный COVID-19, было выше в период распространения омикрона. В целом вероятность длительных симптомов коронавирусной инфекции на 20-50 процентов ниже у тех, кто заразился штаммом омикрон, по сравнению с теми, у кого был дельта-штамм. Риск зависел от возраста и времени, прошедшего после вакцинации.

Затяжной COVID-19 определяется как проявление симптомов инфекции через четыре недели или более после начала заболевания. К ним относятся усталость, одышка, потеря концентрации и боль в суставах.