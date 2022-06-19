Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Омикрон снизил риск затяжного COVID-19

Lancet: при омикрон-варианте коронавируса риск затяжного COVID-19 ниже, чем при дельте

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что штамм омикрон вызовет затяжной COVID-19 с меньшей вероятностью, чем дельта-вариант. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet.

Специалисты проанализировали 56 003 случая заболевания среди взрослых в Великобритании, у которых был положительный результат тестов на коронавирус в период с 20 декабря 2021 года по 9 марта 2022 года, когда омикрон являлся доминирующим штаммом. Исследователи сравнили эти случаи с 41 361 случаем коронавирусной инфекции в период с 1 июня по 27 ноября 2021 года, когда доминировал дельта-вариант.

У 4,4 процента случаев заражение омикроном привело к длительному COVID-19, по сравнению с 10,8 процента случаев заражения дельта-штаммом. Однако абсолютное число людей, перенесших длительный COVID-19, было выше в период распространения омикрона. В целом вероятность длительных симптомов коронавирусной инфекции на 20-50 процентов ниже у тех, кто заразился штаммом омикрон, по сравнению с теми, у кого был дельта-штамм. Риск зависел от возраста и времени, прошедшего после вакцинации.

Затяжной COVID-19 определяется как проявление симптомов инфекции через четыре недели или более после начала заболевания. К ним относятся усталость, одышка, потеря концентрации и боль в суставах.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
ФАС назвала парадоксальными цены на авиатопливо в России
Российский боксер объединил три титула чемпиона мира
Гимнастка из Болгарии раскритиковала недопуск россиян к международным турнирам
Омикрон снизил риск затяжного COVID-19
В Сочи появятся центр гастротуризма и три новых гостиничных комплекса
Нюрнбергский процесс станет основой для подготовки трибунала ДНР
В Италии заявили о высоком предложении газа
Архивное фото уличного аквариума разозлило россиян
В Японии предложили использовать атомные подлодки
Дегтярев оценил возможность строительства метро в Хабаровске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.