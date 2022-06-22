Медведев обыграл Карацева на турнире ATP

Даниил Медведев обыграл россиянина Аслана Карацева в 1/8 финала турнира ATP на Мальорке

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Аслана Карацева в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на Мальорке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 22 июня, и продлилась три сета. Медведев одержал волевую победу со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Матч длился 2 часа и 19 минут. Победитель совершил десять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Медведев 23 июня встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Он дошел до этой стадии благодаря отказу от матча с ним австралийца Ника Кирьоса.

13 июня Медведев стал первой ракеткой мира. Он возглавил обновленный рейтинг ATP, сместив серба Новака Джоковича.