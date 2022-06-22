Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Даниил Медведев
2:1
Завершен
Аслан Карацев
Мальорка
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 4-й матч
Колорадо Эвеланш
25 июня
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 5-й матч
Сочи
25 июня
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок Матч Премьер
Спорт

Медведев обыграл Карацева на турнире ATP

Даниил Медведев обыграл россиянина Аслана Карацева в 1/8 финала турнира ATP на Мальорке

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Аслана Карацева в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на Мальорке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 22 июня, и продлилась три сета. Медведев одержал волевую победу со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Матч длился 2 часа и 19 минут. Победитель совершил десять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Медведев 23 июня встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Он дошел до этой стадии благодаря отказу от матча с ним австралийца Ника Кирьоса.

13 июня Медведев стал первой ракеткой мира. Он возглавил обновленный рейтинг ATP, сместив серба Новака Джоковича.

Мировая история санкций
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о способности выжить без российского газа
В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу
Байден признал влияние антироссийских санкций на США
Генсек НАТО сравнил цену помощи Киеву с последствиями победы России на Украине
Раскрыты причины популярности колледжей среди московских абитуриентов
США обсудили с ЕС рост цен на нефть из-за санкций против России
Брат осужденного в России за шпионаж американца раскритиковал власти США
В США назвали Украину несостоявшимся государством
Врач рассказала об опасности популярных летних напитков
Тутберидзе нашла российский триколор на американской заправке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.