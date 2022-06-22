В Кремле отреагировали на идею присвоить Донецку звание «Город-герой»

Песков заявил, что Кремлю не известно об идеях присвоить Донецку звание «Город-герой»

В Кремле ничего не известно об идеях присвоить Донецку звание «Город-герой» в случае его вхождения в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось предложение возродить в России звание «Город-герой», начав с присвоения его Донецку.

«Это же идеи Telegram-канала, понимаете, мы же не можем рассматривать это как идею», — отреагировал на предложение представитель Кремля.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР) войдут в состав России. По его словам, присоединение к России ждет и Запорожскую область, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.