Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле отреагировали на идею присвоить Донецку звание «Город-герой»

Песков заявил, что Кремлю не известно об идеях присвоить Донецку звание «Город-герой»

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В Кремле ничего не известно об идеях присвоить Донецку звание «Город-герой» в случае его вхождения в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось предложение возродить в России звание «Город-герой», начав с присвоения его Донецку.

«Это же идеи Telegram-канала, понимаете, мы же не можем рассматривать это как идею», — отреагировал на предложение представитель Кремля.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР) войдут в состав России. По его словам, присоединение к России ждет и Запорожскую область, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении 500 бойцов ВСУ на украинском заводе
Врач предупредил о распространении в России более заразных подвариантов омикрона
Армяне заявили о наличии в Ереване американских биолабораторий и вышли на митинг
Россиянам раскрыли бюджетный способ совместить две страны в одном путешествии
В российской воинской части из-за взрыва снаряда погибли четыре человека
Руководство нефтезавода под Ростовом заявило о второй атаке БПЛА
Биткоину предсказали падение до 13 тысяч долларов
Появились подробности пропажи второго за сутки самолета в Якутии
В Кремле отреагировали на идею присвоить Донецку звание «Город-герой»
У мужчины вырвали рюкзак с миллионом рублей в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.