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Дуров объяснил «прелесть» платной подписки в Telegram

Основатель Telegram Дуров: 2,5-3% Premium-подписок позволят компенсировать расходы сервиса

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что около трех процентов пользователей сервиса, воспользовавшихся платной подпиской, позволят компенсировать расходы на поддержание его работы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Прелесть Telegram Premium заключается в том, что если всего 2,5-3 процента наших пользователей подпишутся на эту подписку, Telegram покроет свои расходы исключительно за счет пользователей», — объяснил основатель мессенджера.

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Telegram запустил платную подписку Telegram Premium 19 июня. Представители мессенджера пообещали, что подписчики получат возможность загружать файлы объемом до четырех гигабайт, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, а также использовать дополнительные инструменты для управления чатами. Позже администрация мессенджера снизила цену на платную подписку Premium с 449 до 299 рублей.

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление платных функций в мессенджере 10 июня. Он заверил, что все уже существующие функции сервиса останутся бесплатными. Кроме того, он пообещал, что в Telegram продолжат появляться новые бесплатные опции.

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Марина Совина
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