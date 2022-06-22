Фурам из Евросоюза предложили запретить ездить в Россию

РБК: экспортеры и импортеры переплатят ₽333 млрд за перевозку грузов между ЕС и Россией

Минтранc России и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) предложили запретить проезд в страну европейского грузового автотранспорта. В ассоциации считают, что доставка должна происходить аналогично белорусской схеме перегрузки товаров на границе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект обращения ассоциации президенту Владимиру Путину.

По данным издания, министерство и ассоциация перевозчиков подготовили проекты президентского указа и постановления правительства о запрете проезда на территорию РФ фур, зарегистрированных в Евросоюзе. Как заявил и.о. директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко в ходе общего собрания членов ассоциации во вторник, 21 июня, решение по указу будет принято в правительстве на совещании «со дня на день».

Согласно подсчетам АСМАП, стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и в обратном направлении возросла в четыре-пять раз. Переплата компаний-импортеров и экспортеров уже на сегодняшний день составляет около 68 миллиардов рублей, а общая годовая сумма переплат может достичь 333 миллиардов рублей.

В этой связи Минтранс подготовил меры финансовой поддержки на общую сумму 24,5 миллиарда рублей, 18,6 миллиарда из которых направят для сохранения занятости в транспортных компаниях и на компенсацию их затрат, 3,5 миллиарда рублей — на субсидии лизинговым компаниям. Еще 2,4 миллиарда рублей выделят на компенсацию ущерба в связи с конфискацией на территории Украины транспортных средств и перевозимых грузов.

По словам Луговенко, идею компенсации за потерянные на Украине транспортные средства уже поддержал Минфин. Также весь пакет мер поддерживают глава Минтранса Виталий Савельев и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил изданию готовность правительства проработать обращение ассоциации.

В апреле сообщалось, что власти Латвии не пропустили в страну около 150 грузовых фур, следовавших из России и Белоруссии, из-за наложенных Евросоюзом санкций. Представитель Государственной службы доходов Андрея Вайверса отметил, что большинство водителей, которые были задержаны на границе, не были информированы о запрете.

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