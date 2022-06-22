Россия испытала «Грачат»

В России завершены госиспытания двух катеров проекта 21980 «Грачонок»

Госиспытания двух катеров спецназначения проекта 21980 «Грачонок», построенных на Зеленодольском судостроительном заводе (Татарстан), завершены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации «Ак-Барс».

«На сдаточной базе в Кронштадте состоялось подписание приемных актов 11-го и 12-го из серии катеров специального назначения проекта 21980 "Грачонок"», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что подписание актов приема-передачи состоялось 10 и 17 июня. Ожидается, что в ближайшее время два катера проекта 21980 «Грачонок» войдут в состав Балтийкого флота России.

В июле обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн заметил, что защитой от якобы возможного вторжения России в Прибалтику станут тяжелая бронетехника и истребители пятого поколения.

В июле 2021 года в публикации Defense Express утверждалось, что Украина может открыть огонь на поражение по российским кораблям, угрожающим проходу украинских судов через Керченский пролив, в частности, катерам проекта 21980 «Грачонок» Росгвардии.