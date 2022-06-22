Украина пообещала Германии не обстреливать территорию России западным оружием

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила о гарантиях Киева не обстреливать территорию России

Украина дала гарантии, что не будет использовать поставленное Западом оружие для обстрела территории России. О соответствующих обещаниях Киева рассказала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, ее слова приводит РИА Новости.

«Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии», — заявила глава Минобороны ФРГ. По ее словам, министр обороны Украины Алексей Резников в Брюсселе от имени Киева заявил, что поставленные вооружения используются только в целях самообороны.

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс готов продолжать помогать Киеву вооружениями во что бы то ни стало, даже несмотря на попытки российских военных наносить удары по поставляемым грузам.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в поставках оружия Киеву, которым тот бомбит украинские города и убивает собственных граждан. «Украинский режим бомбит свое собственное население. А вы ему продаете оружие, чтобы он продолжал это делать», — уточнил он.