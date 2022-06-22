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Президент ПСЖ оценил дебютный сезон Месси в команде

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил, что Лионель Месси провел не лучший сезон

Фото: PETER CZIBORRA / Reuters

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи оценил выступление форварда парижан Лионеля Месси в минувшем сезоне, который стал для аргентинца дебютным во Франции. Об этом сообщает Sportmediaset.

Функционер признал, что первый год нападающего в новой команде был не лучшим в его карьере. «После более чем двадцати лет в "Барселоне" он открыл для себя новую страну, новый город, новую лигу, новую команду, новую культуру. Его семья — тоже», — заявил Аль-Хелайфи.

Президент ПСЖ напомнил, что Месси переболел коронавирусом. Кроме того, Аль-Хелайфи пообещал, что в следующем сезоне болельщики увидят лучшего Месси в истории.

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал всю карьеру. В составе каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.

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