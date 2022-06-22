В Германии оценили прогресс переговоров по оборудованию для «Северного потока»

В ФРГ заявили, что прогресса в переговорах по оборудованию для «Северного потока» нет

В переговорах по поводу поставок оборудования, необходимого для полноценной работы газопровода «Северный поток», прогресса пока нет. Соответствующую оценку дал представитель министерства экономики и защиты климата Германии, пишет ТАСС.

«Я не могу пока вам сообщить о прогрессе», — пояснил он. При этом представитель ведомства ФРГ уточнил, что исходит из того, что обсуждение вопроса продолжается.

О факте переговоров 21 июня заявили в Канаде. Министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон указал, что рассматриваются «разные варианты».

Речь идет о газоперекачивающих агрегатах компанией Siemens, которые находились на ремонте в Монреале и по-прежнему остаются там из-за санкций Канады. О проблемах с возвратом оборудования в середине июня заявил «Газпром», после этого сокративший объем прокачки газа по «Северному потоку».

Глава компании Алексей Миллер 16 июня утверждал, что проблему с турбинами решить невозможно. Официальный Берлин в снижении объемов прокачки увидел политическую мотивацию.

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