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В России снова продлили ограничения на полеты в южные регионы

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга России до 30 июня

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России до 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Временный запрет распространяется на 11 авиагаваней. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее в июне сообщалось, что Минтранс и Минобороны задумались о снятии ограничений полетов в Крым. По словам министра транспорта Виталия Савельева, запрет на полеты в южный регион продлевают на две недели, так как ведомство следит за обстановкой. «Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — добавил он.

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Мария Гейн
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