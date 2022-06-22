Байден допустил производство рекордного объема нефти в следующем году

Президент США Байден заявил, что в стране произведут рекордный объем нефти в 2023 году

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с производством нефти в стране. Об этом он высказался в обращении к нации, его слова приводит РИА Новости.

Байден заявил, что США произведут рекордный объем нефти в 2023 году.

«Только в этом месяце США производили 12 миллионов баррелей нефти в день. Это выше, чем в среднем при моем предшественнике. Мы на пути к установлению нового рекорда в следующем году», — допустил он.

Ранее Байден признал влияние антироссийских санкций на энергетический рынок США. Он также призвал Конгресс страны отменить топливный налог на бензин, чтобы снизить цены на него внутри страны. По словам американского лидера, США намерены использовать все рычаги для стабилизации цен на топливо.